Хакерские способы скачать защищенное видео с любого сайта в 2021 году

Что делать, если нужно срочно записать или скачать защищенное видео с какого-нибудь сайта? Самое очевидное — искать специальные программы. Но у них есть недостатки:

  • не всегда они работают так, как заявлено;
  • могут показывать рекламу или устанавливать дополнительные программы (Яндекс браузер, антивирус Аваст);
  • в бесплатной версии могут скачивать только часть видео или накладывать свои водяные знаки.

Преимущество способов, описанных в статье, в том, что не нужно искать дополнительные специальные программы. Достаточно тех, что наверняка уже установлены на вашем компьютере. Все способы работают в 2021 году.

Содержание
  1. Savefrom
  2. Скачиваем потоковое видео через проигрыватель
  3. Как стать хакером и скачать видеоматериал с любого сайта
  4. Как скачать защищенное видео с Геткурса
  5. Как скачивать видео с других сайтов
  6. Запись видео с экрана на Windows
  7. Как записать видео экрана с помощью Xbox
  8. Заключение

Savefrom

Этот самый простой способ скачать видео с Youtube, Фейсбука, Vimeo, Dailymotionдругих и других популярных ресурсов, даже если оно защищено настройками приватности, а также музыку Вконтакте.

Чтобы скачать через сайт Savefrom откройте страницу с записью, затем в адресной строке перед словом “youtube” вставьте буквы ss и нажмите Enter. Затем нажмите “Скачать без установки расширения SaveFrom.net помощник”. Далее вы можете выбрать (если доступно) качество и формат ролика.

Как скачать видео с Ютуб
А еще проще: скопируйте ссылку на видео, перейдите на Savefrom, и вставьте ссылку в окно для скачивания.

Если вы часто скачиваете видеоматериалы, или не получается это сделать через сайт, установите Savefrom-помощник. Таким образом с ютуба можно скачать и общедоступные ролики, и защищенное с доступом по ссылке. А вот чтобы скачать защищенное потоковое видео (онлайн-трансляцию) придется использовать VLC-проигрыватель.

Скачиваем потоковое видео через проигрыватель

VLC media player — популярный бесплатный медиаплеер с множеством настроек и возможностей. Он установлен на многих компьютерах. С его помощью можно скачивать как обычное, так и защищенное потоковое видео.

Дня этого откройте плеер и выберите Медиа — Открыть URL — Ввести сетевой адрес — Воспроизвести. После этого плеер должен начать воспроизводить трансляцию. Далее кликните по экрану правой кнопкой мыши и в открывшемся меню нажмите Запись. Теперь, пока воспроизводится материал, он будет записываться в папку “Video” на компьютере.

Таким образом можно скачать потоковое видео — вебинары, стримы, трансляции. Способ точно работает на Ютубе, на остальных сайтах надо тестировать. Если и VLC media player не помогает скачать защищенное видео, можно попробовать хакерский метод.

Как стать хакером и скачать видеоматериал с любого сайта

Спокойно. Вам не придётся взламывать сайты и прятаться потом от ФБР. Хотя со стороны очень похоже. Коллеги по работе после этого будут смотреть на вас снизу вверх. Начнем со скачивания видео с Getcourse.

Как скачать защищенное видео с Геткурса

Getcourse — популярная платформа для вебинаров, тренингов, онлайн-курсов и пр. Часто хочется иметь запись урока, чтобы посмотреть его без интернета. Здесь на помощь придет хакерская смекалка и VLC media player.

Подробная инструкция по скачиванию видео с getcourse.

Откройте страницу с уроком, еоторый вы хотите скачать и запустите воспроизведение видео. Правой кнопкой мышки щелкните по свободному месту на странице и выберите в меню пункт «Посмотреть код (Ctrl+Shift+I)», Откроется вот такое окно:

Копирование ссылки на защищенное видео
  1. Перейдите на вкладку Network.
  2. В строке поиска напишите .m3, нажмите Enter и обновите страницу.
  3. Выберите качество видеоролика.
  4. Выделите правой кнопкой мышки строку с нужным качеством.
  5. Скопируйте адрес.

Затем откройте VLC media player и в Меню выберите пункт Конвертировать/сохранить. Откройте вкладку Сеть, вставьте скопированный сетевой адрес, удалите в нем всё после символов m3u8, и нажмите Конвертировать/сохранить.

Удаление лишних символов в ссылке
Важно — адрес должен заканчиваться символами m3u8

В следующем окне:

  1. Выберите Профиль, как на картинке внизу.
  2. Перейдите в настройки (значок гаечного ключа), и поставьте галочки:
    • Видеокодек — Сохранять исходную видеодорожку.
    • Аудиокодек — Сохранять исходную аудиодорожку.
  3. Нажмите Обзор для выбора названия и места сохранения файла, и кликните Начать.
Настройки VLC media player
Если в скачанном файле звук и видео не сопадают, выберите профиль H.264 + MP3 (TS)

Начнется скачивание файла. Время скачивания зависит от длины видео, но все равно происходит быстрее, чем воспроизведение. Когда синяя полоска дойдет до конца и исчезнет — поздравляю, вы скачали защищенное видео с геткурса.

Скачивание видео с геткурса

Совет — для контроля скачивания в разделе Вид установите отображение Поверх всех окон, уменьшите размер окна плеера, и перенесите его в ту часть экрана, где он не будет мешать.

Как скачивать видео с других сайтов

С помощью VLC media player можно скачивать видеофайлы и с других сайтов. Проблема — найти и вытащить нужную ссылку. Она может выглядеть по разному. Для примера — вот так выглядит ссылка на сайте Киного.

Как скачать видео с Киного

На сайте webinar.ru ссылка для скачивания выглядит вот так:

Скачать видео вебинара
Ссылку вставляйте в плеер не обрезая.

А вот с сайтом onehobby.school придется повозиться. Кликните правой кнопкой мышки по видео, и выберите в меню «Просмотр кода фрейма». затем найдите на странице mp4 (через «Найти…» в меню или с помощью сочетания клавиш Ctrl+F).

Ищите ссылки которые начинаются с «https и заканчиваются mp4″. В ссылке могут быть еще символы mp4. Копируйте именно от кавычек до кавычек!

Если ни один из приведенных здесь способов, как и поиск в интернете, не помог вам скачать защищенное видео, попробуйте его записать.

Запись видео с экрана на Windows

Есть программы, которые все происходящее на экране компьютера. Но мало кто знает, что в Windows 10 уже встроена эта возможность — Xbox. Хотя утилита предназначена для геймеров, с ее помощью можно записать все происходящее на экране, даже видео с защищенного сайта.

Чтобы активировать Xbox зайдите в Настройки Windows >> Меню игры — включить пункт “Записывайте игровые клипы, делайте снимки экрана”.

Как записать видео экрана с помощью Xbox

  1. Включите воспроизведение, желательно на весь экран.
  2. Включите звук на устройстве.
  3. Нажмите сочетание клавиш Win+G.
  4. Слева вверху нажмите кнопку “Запись” или сочетание клавиш WIN+ALT+R.
Как скачать видео защищенное от скачивания
Если не получается скачать защищенное видео, попробуйте его записать

Запись сохранится в папку C:\Users\Videos\Клипы. При желании в настройках можно указать другую папку.

У этого способа есть один недостаток — во время записи вы не сможете пользоваться компьютером. После клика мышкой в любой части экрана запись прекращается.

Частично это можно исправить, если в разделе меню “Клипы” установить максимальную запись в фоновом режиме 10 минут. Больше, к сожалению, не позволяет система.

Совет: поиграйтесь с настройками Xbox, особенно с микрофоном и звуком, чтобы понять принцип работы и исключить ошибки при записи.

Заключение

С помощью описанных выше способов можно скачать защищенное видео с любого сайта и с любых защищенных ресурсов без установки специальных программ. Если вы знаете еще какой-нибудь метод — ждем ваших инсайтов в комментариях.

Если есть проблемы со скачиванием — пишите в комментариях, кидайте сылки, разберемся.

видео интернет программы скачать
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  1. Лена

    Подскажите пожалуйста как скачать видео с https://antitreningi.ru/

    Ответить
    1. Admin автор

      Нипишите через обратную связь. Мне нужен доступ к платформе.

      Ответить
  2. Михаил

    Добрый день,

    Как при помощи VLC скачать с сайта smotrim.ru.
    Воспроизведение даже не начинается.
    Пример ссылки: https://smotrim.ru/video/1342323

    Ответить
    1. Admin автор

      Только с помощью записи экрана или программ. При помощи VLC не получится.

      Ответить
      1. Михаил

        Спасибо, а какие-то программы можете посоветовать

        Ответить
  3. Денис

    Добрый день. А что делать, если после скачивания видео со страниц всяких проектов, типа GetCourse или Memberluxe, при воспроизведении скачанного видео, на экране периодически всплывает динамическая защита, в виде твоего логина, либо почты учетной записи этих платформ?

    Ответить
    1. Admin автор

      У меня тоже скачивается с защитой в виде сетки. Похоже, что это не обойти. На усвоение информации динамическая защита сильно влияет?

      Ответить
  4. Александр

    Доброго времени суток, все получилось но частично видео урок взял для теста длиной в 3:14 скачалось всего 1:28 в чем может быть проблема? Качаю видео с гет курса, заранее спасибо!

    Ответить
    1. Admin автор

      Настройку аудио и видеокодеков включили?

      Ответить
  5. Маргарита

    Благодарю Вас за подробное описание! Не имея никаких программных знаний, легко сохранила видео с курса, которые не успеваю изучить.

    Ответить
    1. Admin автор

      На здоровье )))

      Ответить
  6. галина

    А если в нетворке не mp3/mp4нету в поиске? Что делать то((

    Ответить
    1. Admin автор

      Искать ссылку в коде. Или скинуть мне ссылку страницы, откуда хотите скачать

      Ответить
  7. Ольга

    Добрый день!

    Помогите, не получается сохранить через VLC, сохраняет только первые две секунды почему-то.

    И через m3 не ищет в нетворуе, только через mp4 в просмотре кода.

    Ответить
    1. Admin автор

      Возможно не то видео. Или для защиты от скачивания видео разделяется на фрагменты, при просмотре это не заметно, но скачать уже сложно. Киньте ссылку, посмотрю.

      Ответить
  8. Люси

    Здравствуйте! Нужна помощь. При записи видео файла в VLC media player в записанном файле звук идет быстрее изображения(картинка существенно отстает от звука). При конвертировании происходит тоже самое.Что можно сделать?

    Ответить
    1. Admin автор

      Проверить настройку видео и аудиокодеков. Не поможет — попробовать другой профиль видео.

      Ответить
  9. Юлия

    У меня тоже через vlc звук задерживается(( другими способами с геткурса не могу скачать..

    Ответить
    1. Admin автор

      Настройки видео и аудиокодеков установили?

      Ответить
  10. Yuri

    Не могу скачать по такой ссылке через VLC, подскажите пож-та как ?

    Ответить
    1. Admin автор

      Скиньте ссылку на страницу с видео.

      Ответить
  11. Александр

    Здравствуйте. Качаю с egehackplatform.ru , это онлайн курсы, очень надо , остался 1 день. По поводу коду фрейма, там *Приносим извинения* , там в поиске mp4, нет тоже. Через Network , тоже пробовал, ничего нет, там даже качество менять нельзя, кроме записи экрана что можете посоветовать? Там просто 20 выпусков..

    Ответить
    1. Admin автор

      Странный сайт. Пишет, что курс бесплатный, но уроки в нем закрытые, требует купить. Ничего не посоветую, поскольку у меня нет доступа ни к одному видео.

      Ответить
  12. Яна

    Здравствуйте. Скачиваю защищенное видео с Геткурса, делаю всё как в инструкции, но аудио спешит и получаеться рассенхрон и под конец видео аудио-дорожка и вовсе заканчивается до того как преподаватель договорит. Надеюсь понятно объяснила. Как их синхронизировать?

    Ответить
    1. Admin автор

      Настройки плеера все правильно выставили?

      Ответить
      1. Яна

        Да, всё в точности как в инструкции

        Ответить
  13. Антон

    Добрый день. Скачиваю через vlc. Скачивается только аудиодорожка, картинки в итоговом файле нет. Что я неправильно выставляю в настройках?

    Ответить
    1. Антон

      Проблема решилась: я в видео- и аудиокодеках не сохранил исходные дорожки. Все скачалось нормально.

      Ответить
  14. Иван

    Здравствуйте, помогите пожалуйста!
    Где найти программу, сервис для скачивания, записи заблокированных видео с YouTube?
    Некоторые видео, размещенные на YouTube, не воспроизводятся, выдавая следующее сообщение: Видео недоступно — «Автор ограничил доступ к видео».
    Как в таких ситуациях скачать видео с YouTube? Расширение «SaveFrom.net помощник» в Яндекс.Браузере и Гугл Хром не хочет скачивать заблокированные видео, выдавая «Не удалось найти ссылки».
    Заменял часть ссылки, а именно watch?v= чтобы она выглядела следующим образом: https://www.youtube.com/embed/=код видео , не помогло.
    Переадресация на NSFW по ссылке – не помогла. Установил Tor Browser и проделал тоже самое, думал может там откроет видео с ютуба. Не открылось, сообщение: Видео недоступно — «Автор ограничил доступ к видео».

    Ответить
    1. Admin автор

      Раньше были способы скачать видео с ограниченным доступом, но сейчас они не работают. Ограничения по возрасту или местоположению еще можно обойти, но в вашем случае никак. Ютуб ведь програмистам зарплату не за красивые глаза платит.

      Ответить
  15. Jay

    Здравствуйте, не могли б подсказать, почему при скачивании видео через vlc c getcourse, видео загружаются на 20-30 минут короче? не целиком

    Ответить
    1. Admin автор

      Какая длина одного видео? Мне приходилось скачивать не более часа.

      Ответить
      1. JAy

        по разному, видео длинной в 1 ч 28 мин закачалось до 1 ч 9м, другое, такой же длины всего 1 ч 6 мин
        видео длинной в 1 ч ровно закачалось всего 26 мин
        может быть такое от медленного вайфая / перебоев в вайфае?
        благодарю

        Ответить
        1. Olga

          У меня похожая ситуация. Видео порядка 20-30 минут. Вначале скачивания все хорошо, а потом прерывается и не скачивается до конца.

          Ответить
  16. Mara

    С вебинар ру так не скачать

    Ответить
    1. Admin автор

      Можно попробовать вытащить ссылку из кода. А можно попросить организатора предоставить запись вебинара. Или на крайний случай записать с помощью программы

      Ответить
  17. Murlik

    не получается скачать с сайта animego.org ни на одной из серий, хелп((

    Ответить
  18. Alex

    не получается скачать видео с геткурса
    вот ссылка
    Что делать?
    помогите, пожалуйста

    Ответить
    1. Admin автор

      Ссылку удалил. Сделайте все по шагам, как описано в статье. Или пришлите доступ к видео через обратную связь https://polezniesoveti.com/kontakty

      Ответить
  19. Виталий

    Помогите пожалуйста с скилбокса не качает видио не как код страницы скрыт остальные способы не работают

    Ответить
    1. Admin автор

      Попробуйте в таком случае записать видео с помощью этой программы https://icecreamapps.com/Screen-Recorder/

      Ответить
  20. Антон

    День добрый.
    Подскажите пожалуйста, у меня на Chatium Search не находит адреса с видео.
    Где может быть проблема?
    Условно сделал до пункта 2:
    ввёл .m3, а ссылок на разное качество видео не нашлось. В списке фигурируют только playlist.m3u8 и две позиции chunklist.m3u8

    Ответить
    1. Admin автор

      Не пробовал ни разу скачивать с Chatium Search. Попробуйте по очереди вставить в плеер ссылки с .m3u8

      Ответить
      1. Антон

        Попробовал скачать через VLC плеер URL адрес chunklist.m3u8, но VLC пишет, что этот источник не открывается…
        Я где-то читал, что с 24.01.2021 г. Getcourse скрыли адреса своих видео… поэтому их сейчас не найти даже в коде. Что-нибудь знаете об этом?

        Ответить
  21. Валерия

    Статья очень полезная, спасибо! Не получилось только скачать видео со Skillbox — может есть способы, не подскажете? Там такое число вебинаров 😀

    Ответить
    1. Admin автор

      Вебинары у них на Ютубе, как скачать, есть в статье. К платным курсам у меня нет доступа

      Ответить
  22. Артём

    Очень полезно! Всё получилось, хотя перелопатил кучу способов из интернета уже. Спасибо!!!
    .

    Ответить
    1. Admin автор

      На здоровье )))

      Ответить
  23. Наталья

    А если не m3u8 а json
    не получается так скачать, что делать, подскажите пожалуйста

    Ответить
    1. Admin автор

      Киньте ссылку на видео, посмотрим

      Ответить
  24. Ася

    При скачивании видео с геткурса, когда выполняю второй пункт — в строке поиска пишу m3, нажимаю Enter, ссылка не появляется и у меня не получается скачать видео. Почему так происходит?

    Ответить
    1. Admin автор

      Включите воспроизведение видео

      Ответить
      1. Ася

        Включала

        Ответить
        1. Admin автор

          Только что проверил на тех видео с геткурса, к которым у меня есть доступ. Можете через форму обратной связи https://polezniesoveti.com/kontakty дать мне доступ к видео, посмотрю что не так.

          Ответить
    2. Лилия

      Перезагрузите страницу.

      Ответить
  25. Елена

    Решила вопрос.
    Немного другой формат задала: video — H.264 + MP3 (TS)

    Звук с видео теперь совпадает, и файл проигрывается на WindowsMedia)))

    Ответить
    1. Admin автор

      Отлично! Добавил ваш совет в статью.

      Ответить
      1. Елена

        Супер!

        Ответить
  26. Елена

    Доброго дня. Подскажите, пожалуйста, как решить вопрос с запаздыванием видео после конвертации с VLC?

    Плеер настроила:
    Видеокодек — Сохранять исходную видеодорожку.
    Аудиокодек — Сохранять исходную аудиодорожку.

    Ответить
    1. Admin автор

      Такой баг наблюдается во всех скачанных видео (с разных сайтов), все видео с одного сайта, или конкретно в одном видео?

      Ответить
  27. NewbieUser

    Пытаюсь записать экран через Windows Gamebar. Пару видео записалось норм, включая звуковую дорожку с выключенным микрофоном (тоесть записался звук с видео, но не сторонние звуки вокруг компьютера). Не меняя настроек, последующее видео записалось совсем без звука…не могу разобраться как выключить микрофон но при этом записать видео со звуком оригинальным

    Ответить
    1. Admin автор

      Здесь ничего не подскажу, т.к. этим способом пользуюсь редко. Возможно стоит таки включить звук на устройстве.

      Ответить
  28. Вероника

    ДД! Я купила курс. Но видео на webinar.ru. Как можно скачать видео с этой платформы? Подскажите, пожалуйста?

    Ответить
    1. Admin автор

      Добавил в статью абзац по скачиванию с webinar.ru. Пробовал на учебном вводном курсе. Если не помогло, дайте через обратную связь доступ к вашему курсу https://polezniesoveti.com/kontakty
      Сделаю более подробную инструкцию.

      Ответить
  29. Алина

    Скачиваю с VLC, получаю на выходе только первые несколько секунд видео. Может быть такое, что это у них такой способ потроллить тех, кто пытается скачать, и видео с геткурса защищенное?

    Ответить
    1. Admin автор

      У меня даже защищенное видео скачивается полностью. Если не против, дайте мне доступ к этому видео через https://polezniesoveti.com/kontakty

      Ответить
  30. Екатерина

    Добрый день! у меня в vlc нет вкладки сеть. можно только выбрать файл с компьютера

    Ответить
    1. Admin автор

      Медиа >> Конвертировать/сохранить. Там вкладка Сеть есть?

      Ответить
  31. Иван

    К сожалению, способ скачивания с геткурс с помощью vlc перестал работать, т.к. спрятали ссылки на видео, хотя на прошлой неделе еще все получилось. Теперь в поле «Name» пусто…Можно ли это как-то обойти? очень удобный способ был…

    Ответить
    1. Admin автор

      Все работает. И где вы взяли поле «Name»?

      Ответить
      1. Иван

        Отправляю скрин https://drive.google.com/drive/folders/1v4nY29Sw1TYrcNrq-spv5N1IiEMgdPNh?usp=sharing
        Посмотрел комментарии к видео с таким способом — получается геткурс с 25.01.21 скрыли ссылки с видео

        Ответить
  32. Lana

    Спасибо! Я совершенный» чайник»в обращении с компом.Но благодаря вашей подсказке скачала защищенное видео с Youtube c помощью SaveFrom.Очень было нужно.

    Ответить
    1. Admin автор

      На здоровье )))

      Ответить
  33. Ирина

    Здравствуйте, спасибо за статью💐
    Подскажите пожалуйста :Старые видео скачать с геткурса получилось. Новое от 25.01.21 в графе имя пусто. Как быть?
    Спасибо за ответ.

    Ответить
    1. Admin автор

      Не понял, где именно графа имя, на каком этапе?

      Ответить
      1. Ирина

        Большое спасибо. Я уже разобралась. После . m3 было все пусто. Оказалось нужно нажать комбинацию Ctr+R))

        Ответить
      2. Иван

        Вы удалили мой комментарий. Это правда, теперь ссылки на видео в геткурсе спрятаны, после открытия кода элемента и обновления страницы во вкладке Network нет видео

        Ответить
        1. Admin автор

          Попробуйте запустить воспроизведение видео при открытом коде страницы

          Ответить
          1. Иван

            Спасибо за ответ! но к сожалению, не помогает

            Ответить
    2. Admin автор

      Дайте доступ к курсу через обратную связь https://polezniesoveti.com/kontakty.
      Поищу в чем проблема

      Ответить
      1. Иван

        Спасибо Вам, отправил

        Ответить
        1. Admin автор

          Правой кнопкой мыщки по окне видео — Просмотр кода фрейма. Ищите ссылку вида https://vod-progressive.akamaized.net/**********.mp4~hmac*******.mp4

          Ее вставляйте в плеер — и готово.

          Ответить
  34. Рон

    СПС! Метод с VLC помог, но к сожалению этот плеер уже не с каждого сайта способен качать видео. Да и режим записи уже не везде доступен. И всё же метод хороший, закачка идёт быстрее чем через браузер )

    Ответить
    1. Admin автор

      С какого сайта скачивали?

      Ответить
      1. Рон

        С какого сайта получилось не помню, жена попросила ей видео скачать. Но там видео шло в виде трансляции и скачать просто через ссылку в режиме разраба не получалось. То, что можно качать через VLC я знал, только не знал как это сделать. Когда получилось, решил потестить. Зашёл на Ютуб и выбрал первое попавшееся видео. Но, там, тем же способом не вышло — выдало ошибку. Но при этом трансляция на плеер пошла. Если нажать на запись, то эффекта — ноль. Потом зашёл на первый попавшийся сайт с фильмами и попробовал там. Видео даже на плеер трансляцией по пошло, сразу ошибку выдало. Через режим конвертировать/сохранить тоже ошибку выдало. Не знаю, может в новых версиях плеера стоит ограничение или же на сайтах научились блокировать сохранение через VLC. А вот на таких сайтах как kinogo, если в фильтр написать .m3 или m3, результат — ноль.

        Ответить
        1. Admin автор

          Страно, у меня ссылка на киного находится.

          Ответить
  35. Владимир

    Мне понравилась скачивание способом записать «видео экрана с помощью Xbox». Картинка более четкая, но почему то звук не записывает. Если вы знаете как сделать чтобы записывался звук подскажите.

    Ответить
    1. Admin автор

      Во время записи видео включите звук на устройстве.

      Ответить
  36. Наталья

    Xbox не качает с защищенного сайта.
    особенность такая:
    курс, посвященный кибербезопасности -выдает ошибку.
    курс посвящен соцсетям -спокойно пишет запись)))
    и вот как быть?:)

    Ответить
    1. Admin автор

      Попробуйте еще раз. Если с одного и того же сайта, Xbox должен записать видео.

      Ответить
  37. Роман

    С защищеного сервера не качает, включаю play, и как только лезу в инструменты разработчика, видео слетает и выдает, что формат не поддерживается.

    Ответить
    1. Admin автор

      Не всегда таким способом можно скачать видео. А с защищенного вообще не получится.

      Ответить
  38. Юлия Касева

    Здорово! Работает с любого качает, но не могу найти программу бесплатную для оптимизации видео под устройства. Подскажите пожалуйста.

    Ответить
    1. Admin автор

      Попробуйте эту Freemake Video Converter.

      Ответить
    2. DDD

      Здравствуйте! Способ VLC конвертировать/сохранить ссылку работает, но у меня везде аудиодорожка идет быстрее чем видео, местами прерывается, с чем может быть связана проблема подскажите пожалуйста?

      Ответить
      1. Admin автор

        Плеер настроили?
        Перейдите в настройки (значок гаечного ключа), и поставьте галочки:
        Видеокодек — Сохранять исходную видеодорожку.
        Аудиокодек — Сохранять исходную аудиодорожку.

        Ответить
        1. DDD

          Настроила)
          Но все равно, такой же каламбур, пробовала и с хром и с оперы, также получается 🙁
          Неуверена, что можно сделать с аудиодоржками еще

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          1. Admin автор

            Киньте ссылку, проверю, может найду в чем проблема.

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        2. DDD

          Видео с геткурса, там надо будет авторизоваться, могу скинуть акк и пароль на почту или куда-нибудь в личку, только скажите куда)

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          1. Admin автор

            Можете написать через обратную связь https://polezniesoveti.com/kontakty

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  39. Иван

    Интересный способ. Раньше для скачивания видео использовал разные программы. Обычно при их скачивании на комп прилетало еще много разного шлака.

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    1. Admin автор

      Способ интересный тем, что можно скачать видео с любого сайта.

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