Что делать, если нужно срочно записать или скачать защищенное видео с какого-нибудь сайта? Самое очевидное — искать специальные программы. Но у них есть недостатки:
- не всегда они работают так, как заявлено;
- могут показывать рекламу или устанавливать дополнительные программы (Яндекс браузер, антивирус Аваст);
- в бесплатной версии могут скачивать только часть видео или накладывать свои водяные знаки.
Преимущество способов, описанных в статье, в том, что не нужно искать дополнительные специальные программы. Достаточно тех, что наверняка уже установлены на вашем компьютере. Все способы работают в 2021 году.
Savefrom
Этот самый простой способ скачать видео с Youtube, Фейсбука, Vimeo, Dailymotionдругих и других популярных ресурсов, даже если оно защищено настройками приватности, а также музыку Вконтакте.
Чтобы скачать через сайт Savefrom откройте страницу с записью, затем в адресной строке перед словом “youtube” вставьте буквы ss и нажмите Enter. Затем нажмите “Скачать без установки расширения SaveFrom.net помощник”. Далее вы можете выбрать (если доступно) качество и формат ролика.
Если вы часто скачиваете видеоматериалы, или не получается это сделать через сайт, установите Savefrom-помощник. Таким образом с ютуба можно скачать и общедоступные ролики, и защищенное с доступом по ссылке. А вот чтобы скачать защищенное потоковое видео (онлайн-трансляцию) придется использовать VLC-проигрыватель.
Скачиваем потоковое видео через проигрыватель
VLC media player — популярный бесплатный медиаплеер с множеством настроек и возможностей. Он установлен на многих компьютерах. С его помощью можно скачивать как обычное, так и защищенное потоковое видео.
Дня этого откройте плеер и выберите Медиа — Открыть URL — Ввести сетевой адрес — Воспроизвести. После этого плеер должен начать воспроизводить трансляцию. Далее кликните по экрану правой кнопкой мыши и в открывшемся меню нажмите Запись. Теперь, пока воспроизводится материал, он будет записываться в папку “Video” на компьютере.
Таким образом можно скачать потоковое видео — вебинары, стримы, трансляции. Способ точно работает на Ютубе, на остальных сайтах надо тестировать. Если и VLC media player не помогает скачать защищенное видео, можно попробовать хакерский метод.
Как стать хакером и скачать видеоматериал с любого сайта
Спокойно. Вам не придётся взламывать сайты и прятаться потом от ФБР. Хотя со стороны очень похоже. Коллеги по работе после этого будут смотреть на вас снизу вверх. Начнем со скачивания видео с Getcourse.
Как скачать защищенное видео с Геткурса
Getcourse — популярная платформа для вебинаров, тренингов, онлайн-курсов и пр. Часто хочется иметь запись урока, чтобы посмотреть его без интернета. Здесь на помощь придет хакерская смекалка и VLC media player.
Подробная инструкция по скачиванию видео с getcourse.
Откройте страницу с уроком, еоторый вы хотите скачать и запустите воспроизведение видео. Правой кнопкой мышки щелкните по свободному месту на странице и выберите в меню пункт «Посмотреть код (Ctrl+Shift+I)», Откроется вот такое окно:
- Перейдите на вкладку Network.
- В строке поиска напишите .m3, нажмите Enter и обновите страницу.
- Выберите качество видеоролика.
- Выделите правой кнопкой мышки строку с нужным качеством.
- Скопируйте адрес.
Затем откройте VLC media player и в Меню выберите пункт Конвертировать/сохранить. Откройте вкладку Сеть, вставьте скопированный сетевой адрес, удалите в нем всё после символов m3u8, и нажмите Конвертировать/сохранить.
В следующем окне:
- Выберите Профиль, как на картинке внизу.
- Перейдите в настройки (значок гаечного ключа), и поставьте галочки:
- Видеокодек — Сохранять исходную видеодорожку.
- Аудиокодек — Сохранять исходную аудиодорожку.
- Нажмите Обзор для выбора названия и места сохранения файла, и кликните Начать.
Начнется скачивание файла. Время скачивания зависит от длины видео, но все равно происходит быстрее, чем воспроизведение. Когда синяя полоска дойдет до конца и исчезнет — поздравляю, вы скачали защищенное видео с геткурса.
Совет — для контроля скачивания в разделе Вид установите отображение Поверх всех окон, уменьшите размер окна плеера, и перенесите его в ту часть экрана, где он не будет мешать.
Как скачивать видео с других сайтов
С помощью VLC media player можно скачивать видеофайлы и с других сайтов. Проблема — найти и вытащить нужную ссылку. Она может выглядеть по разному. Для примера — вот так выглядит ссылка на сайте Киного.
На сайте webinar.ru ссылка для скачивания выглядит вот так:
А вот с сайтом onehobby.school придется повозиться. Кликните правой кнопкой мышки по видео, и выберите в меню «Просмотр кода фрейма». затем найдите на странице mp4 (через «Найти…» в меню или с помощью сочетания клавиш Ctrl+F).
Ищите ссылки которые начинаются с «https и заканчиваются mp4″. В ссылке могут быть еще символы mp4. Копируйте именно от кавычек до кавычек!
Если ни один из приведенных здесь способов, как и поиск в интернете, не помог вам скачать защищенное видео, попробуйте его записать.
Запись видео с экрана на Windows
Есть программы, которые все происходящее на экране компьютера. Но мало кто знает, что в Windows 10 уже встроена эта возможность — Xbox. Хотя утилита предназначена для геймеров, с ее помощью можно записать все происходящее на экране, даже видео с защищенного сайта.
Чтобы активировать Xbox зайдите в Настройки Windows >> Меню игры — включить пункт “Записывайте игровые клипы, делайте снимки экрана”.
Как записать видео экрана с помощью Xbox
- Включите воспроизведение, желательно на весь экран.
- Включите звук на устройстве.
- Нажмите сочетание клавиш Win+G.
- Слева вверху нажмите кнопку “Запись” или сочетание клавиш WIN+ALT+R.
Запись сохранится в папку C:\Users\Videos\Клипы. При желании в настройках можно указать другую папку.
У этого способа есть один недостаток — во время записи вы не сможете пользоваться компьютером. После клика мышкой в любой части экрана запись прекращается.
Частично это можно исправить, если в разделе меню “Клипы” установить максимальную запись в фоновом режиме 10 минут. Больше, к сожалению, не позволяет система.
Совет: поиграйтесь с настройками Xbox, особенно с микрофоном и звуком, чтобы понять принцип работы и исключить ошибки при записи.
Заключение
С помощью описанных выше способов можно скачать защищенное видео с любого сайта и с любых защищенных ресурсов без установки специальных программ. Если вы знаете еще какой-нибудь метод — ждем ваших инсайтов в комментариях.
Если есть проблемы со скачиванием — пишите в комментариях, кидайте сылки, разберемся.
Подскажите пожалуйста как скачать видео с https://antitreningi.ru/
Нипишите через обратную связь. Мне нужен доступ к платформе.
Добрый день,
Как при помощи VLC скачать с сайта smotrim.ru.
Воспроизведение даже не начинается.
Пример ссылки: https://smotrim.ru/video/1342323
Только с помощью записи экрана или программ. При помощи VLC не получится.
Спасибо, а какие-то программы можете посоветовать
Добрый день. А что делать, если после скачивания видео со страниц всяких проектов, типа GetCourse или Memberluxe, при воспроизведении скачанного видео, на экране периодически всплывает динамическая защита, в виде твоего логина, либо почты учетной записи этих платформ?
У меня тоже скачивается с защитой в виде сетки. Похоже, что это не обойти. На усвоение информации динамическая защита сильно влияет?
Доброго времени суток, все получилось но частично видео урок взял для теста длиной в 3:14 скачалось всего 1:28 в чем может быть проблема? Качаю видео с гет курса, заранее спасибо!
Настройку аудио и видеокодеков включили?
Благодарю Вас за подробное описание! Не имея никаких программных знаний, легко сохранила видео с курса, которые не успеваю изучить.
На здоровье )))
А если в нетворке не mp3/mp4нету в поиске? Что делать то((
Искать ссылку в коде. Или скинуть мне ссылку страницы, откуда хотите скачать
Добрый день!
Помогите, не получается сохранить через VLC, сохраняет только первые две секунды почему-то.
И через m3 не ищет в нетворуе, только через mp4 в просмотре кода.
Возможно не то видео. Или для защиты от скачивания видео разделяется на фрагменты, при просмотре это не заметно, но скачать уже сложно. Киньте ссылку, посмотрю.
Здравствуйте! Нужна помощь. При записи видео файла в VLC media player в записанном файле звук идет быстрее изображения(картинка существенно отстает от звука). При конвертировании происходит тоже самое.Что можно сделать?
Проверить настройку видео и аудиокодеков. Не поможет — попробовать другой профиль видео.
У меня тоже через vlc звук задерживается(( другими способами с геткурса не могу скачать..
Настройки видео и аудиокодеков установили?
Не могу скачать по такой ссылке через VLC, подскажите пож-та как ?
Скиньте ссылку на страницу с видео.
Здравствуйте. Качаю с egehackplatform.ru , это онлайн курсы, очень надо , остался 1 день. По поводу коду фрейма, там *Приносим извинения* , там в поиске mp4, нет тоже. Через Network , тоже пробовал, ничего нет, там даже качество менять нельзя, кроме записи экрана что можете посоветовать? Там просто 20 выпусков..
Странный сайт. Пишет, что курс бесплатный, но уроки в нем закрытые, требует купить. Ничего не посоветую, поскольку у меня нет доступа ни к одному видео.
Здравствуйте. Скачиваю защищенное видео с Геткурса, делаю всё как в инструкции, но аудио спешит и получаеться рассенхрон и под конец видео аудио-дорожка и вовсе заканчивается до того как преподаватель договорит. Надеюсь понятно объяснила. Как их синхронизировать?
Настройки плеера все правильно выставили?
Да, всё в точности как в инструкции
Добрый день. Скачиваю через vlc. Скачивается только аудиодорожка, картинки в итоговом файле нет. Что я неправильно выставляю в настройках?
Проблема решилась: я в видео- и аудиокодеках не сохранил исходные дорожки. Все скачалось нормально.
Здравствуйте, помогите пожалуйста!
Где найти программу, сервис для скачивания, записи заблокированных видео с YouTube?
Некоторые видео, размещенные на YouTube, не воспроизводятся, выдавая следующее сообщение: Видео недоступно — «Автор ограничил доступ к видео».
Как в таких ситуациях скачать видео с YouTube? Расширение «SaveFrom.net помощник» в Яндекс.Браузере и Гугл Хром не хочет скачивать заблокированные видео, выдавая «Не удалось найти ссылки».
Заменял часть ссылки, а именно watch?v= чтобы она выглядела следующим образом: https://www.youtube.com/embed/=код видео , не помогло.
Переадресация на NSFW по ссылке – не помогла. Установил Tor Browser и проделал тоже самое, думал может там откроет видео с ютуба. Не открылось, сообщение: Видео недоступно — «Автор ограничил доступ к видео».
Раньше были способы скачать видео с ограниченным доступом, но сейчас они не работают. Ограничения по возрасту или местоположению еще можно обойти, но в вашем случае никак. Ютуб ведь програмистам зарплату не за красивые глаза платит.
Здравствуйте, не могли б подсказать, почему при скачивании видео через vlc c getcourse, видео загружаются на 20-30 минут короче? не целиком
Какая длина одного видео? Мне приходилось скачивать не более часа.
по разному, видео длинной в 1 ч 28 мин закачалось до 1 ч 9м, другое, такой же длины всего 1 ч 6 мин
видео длинной в 1 ч ровно закачалось всего 26 мин
может быть такое от медленного вайфая / перебоев в вайфае?
благодарю
У меня похожая ситуация. Видео порядка 20-30 минут. Вначале скачивания все хорошо, а потом прерывается и не скачивается до конца.
С вебинар ру так не скачать
Можно попробовать вытащить ссылку из кода. А можно попросить организатора предоставить запись вебинара. Или на крайний случай записать с помощью программы
не получается скачать с сайта animego.org ни на одной из серий, хелп((
не получается скачать видео с геткурса
вот ссылка
Что делать?
помогите, пожалуйста
Ссылку удалил. Сделайте все по шагам, как описано в статье. Или пришлите доступ к видео через обратную связь https://polezniesoveti.com/kontakty
Помогите пожалуйста с скилбокса не качает видио не как код страницы скрыт остальные способы не работают
Попробуйте в таком случае записать видео с помощью этой программы https://icecreamapps.com/Screen-Recorder/
День добрый.
Подскажите пожалуйста, у меня на Chatium Search не находит адреса с видео.
Где может быть проблема?
Условно сделал до пункта 2:
ввёл .m3, а ссылок на разное качество видео не нашлось. В списке фигурируют только playlist.m3u8 и две позиции chunklist.m3u8
Не пробовал ни разу скачивать с Chatium Search. Попробуйте по очереди вставить в плеер ссылки с .m3u8
Попробовал скачать через VLC плеер URL адрес chunklist.m3u8, но VLC пишет, что этот источник не открывается…
Я где-то читал, что с 24.01.2021 г. Getcourse скрыли адреса своих видео… поэтому их сейчас не найти даже в коде. Что-нибудь знаете об этом?
Статья очень полезная, спасибо! Не получилось только скачать видео со Skillbox — может есть способы, не подскажете? Там такое число вебинаров 😀
Вебинары у них на Ютубе, как скачать, есть в статье. К платным курсам у меня нет доступа
Очень полезно! Всё получилось, хотя перелопатил кучу способов из интернета уже. Спасибо!!!
.
На здоровье )))
А если не m3u8 а json
не получается так скачать, что делать, подскажите пожалуйста
Киньте ссылку на видео, посмотрим
При скачивании видео с геткурса, когда выполняю второй пункт — в строке поиска пишу m3, нажимаю Enter, ссылка не появляется и у меня не получается скачать видео. Почему так происходит?
Включите воспроизведение видео
Включала
Только что проверил на тех видео с геткурса, к которым у меня есть доступ. Можете через форму обратной связи https://polezniesoveti.com/kontakty дать мне доступ к видео, посмотрю что не так.
Перезагрузите страницу.
Решила вопрос.
Немного другой формат задала: video — H.264 + MP3 (TS)
Звук с видео теперь совпадает, и файл проигрывается на WindowsMedia)))
Отлично! Добавил ваш совет в статью.
Супер!
Доброго дня. Подскажите, пожалуйста, как решить вопрос с запаздыванием видео после конвертации с VLC?
Плеер настроила:
Видеокодек — Сохранять исходную видеодорожку.
Аудиокодек — Сохранять исходную аудиодорожку.
Такой баг наблюдается во всех скачанных видео (с разных сайтов), все видео с одного сайта, или конкретно в одном видео?
Пытаюсь записать экран через Windows Gamebar. Пару видео записалось норм, включая звуковую дорожку с выключенным микрофоном (тоесть записался звук с видео, но не сторонние звуки вокруг компьютера). Не меняя настроек, последующее видео записалось совсем без звука…не могу разобраться как выключить микрофон но при этом записать видео со звуком оригинальным
Здесь ничего не подскажу, т.к. этим способом пользуюсь редко. Возможно стоит таки включить звук на устройстве.
ДД! Я купила курс. Но видео на webinar.ru. Как можно скачать видео с этой платформы? Подскажите, пожалуйста?
Добавил в статью абзац по скачиванию с webinar.ru. Пробовал на учебном вводном курсе. Если не помогло, дайте через обратную связь доступ к вашему курсу https://polezniesoveti.com/kontakty
Сделаю более подробную инструкцию.
Скачиваю с VLC, получаю на выходе только первые несколько секунд видео. Может быть такое, что это у них такой способ потроллить тех, кто пытается скачать, и видео с геткурса защищенное?
У меня даже защищенное видео скачивается полностью. Если не против, дайте мне доступ к этому видео через https://polezniesoveti.com/kontakty
Добрый день! у меня в vlc нет вкладки сеть. можно только выбрать файл с компьютера
Медиа >> Конвертировать/сохранить. Там вкладка Сеть есть?
К сожалению, способ скачивания с геткурс с помощью vlc перестал работать, т.к. спрятали ссылки на видео, хотя на прошлой неделе еще все получилось. Теперь в поле «Name» пусто…Можно ли это как-то обойти? очень удобный способ был…
Все работает. И где вы взяли поле «Name»?
Отправляю скрин https://drive.google.com/drive/folders/1v4nY29Sw1TYrcNrq-spv5N1IiEMgdPNh?usp=sharing
Посмотрел комментарии к видео с таким способом — получается геткурс с 25.01.21 скрыли ссылки с видео
Спасибо! Я совершенный» чайник»в обращении с компом.Но благодаря вашей подсказке скачала защищенное видео с Youtube c помощью SaveFrom.Очень было нужно.
На здоровье )))
Здравствуйте, спасибо за статью💐
Подскажите пожалуйста :Старые видео скачать с геткурса получилось. Новое от 25.01.21 в графе имя пусто. Как быть?
Спасибо за ответ.
Не понял, где именно графа имя, на каком этапе?
Большое спасибо. Я уже разобралась. После . m3 было все пусто. Оказалось нужно нажать комбинацию Ctr+R))
Вы удалили мой комментарий. Это правда, теперь ссылки на видео в геткурсе спрятаны, после открытия кода элемента и обновления страницы во вкладке Network нет видео
Попробуйте запустить воспроизведение видео при открытом коде страницы
Спасибо за ответ! но к сожалению, не помогает
Дайте доступ к курсу через обратную связь https://polezniesoveti.com/kontakty.
Поищу в чем проблема
Спасибо Вам, отправил
Правой кнопкой мыщки по окне видео — Просмотр кода фрейма. Ищите ссылку вида https://vod-progressive.akamaized.net/**********.mp4~hmac*******.mp4
Ее вставляйте в плеер — и готово.
СПС! Метод с VLC помог, но к сожалению этот плеер уже не с каждого сайта способен качать видео. Да и режим записи уже не везде доступен. И всё же метод хороший, закачка идёт быстрее чем через браузер )
С какого сайта скачивали?
С какого сайта получилось не помню, жена попросила ей видео скачать. Но там видео шло в виде трансляции и скачать просто через ссылку в режиме разраба не получалось. То, что можно качать через VLC я знал, только не знал как это сделать. Когда получилось, решил потестить. Зашёл на Ютуб и выбрал первое попавшееся видео. Но, там, тем же способом не вышло — выдало ошибку. Но при этом трансляция на плеер пошла. Если нажать на запись, то эффекта — ноль. Потом зашёл на первый попавшийся сайт с фильмами и попробовал там. Видео даже на плеер трансляцией по пошло, сразу ошибку выдало. Через режим конвертировать/сохранить тоже ошибку выдало. Не знаю, может в новых версиях плеера стоит ограничение или же на сайтах научились блокировать сохранение через VLC. А вот на таких сайтах как kinogo, если в фильтр написать .m3 или m3, результат — ноль.
Страно, у меня ссылка на киного находится.
Мне понравилась скачивание способом записать «видео экрана с помощью Xbox». Картинка более четкая, но почему то звук не записывает. Если вы знаете как сделать чтобы записывался звук подскажите.
Во время записи видео включите звук на устройстве.
Xbox не качает с защищенного сайта.
особенность такая:
курс, посвященный кибербезопасности -выдает ошибку.
курс посвящен соцсетям -спокойно пишет запись)))
и вот как быть?:)
Попробуйте еще раз. Если с одного и того же сайта, Xbox должен записать видео.
С защищеного сервера не качает, включаю play, и как только лезу в инструменты разработчика, видео слетает и выдает, что формат не поддерживается.
Не всегда таким способом можно скачать видео. А с защищенного вообще не получится.
Здорово! Работает с любого качает, но не могу найти программу бесплатную для оптимизации видео под устройства. Подскажите пожалуйста.
Попробуйте эту Freemake Video Converter.
Здравствуйте! Способ VLC конвертировать/сохранить ссылку работает, но у меня везде аудиодорожка идет быстрее чем видео, местами прерывается, с чем может быть связана проблема подскажите пожалуйста?
Плеер настроили?
Перейдите в настройки (значок гаечного ключа), и поставьте галочки:
Видеокодек — Сохранять исходную видеодорожку.
Аудиокодек — Сохранять исходную аудиодорожку.
Настроила)
Но все равно, такой же каламбур, пробовала и с хром и с оперы, также получается 🙁
Неуверена, что можно сделать с аудиодоржками еще
Киньте ссылку, проверю, может найду в чем проблема.
Видео с геткурса, там надо будет авторизоваться, могу скинуть акк и пароль на почту или куда-нибудь в личку, только скажите куда)
Можете написать через обратную связь https://polezniesoveti.com/kontakty
Интересный способ. Раньше для скачивания видео использовал разные программы. Обычно при их скачивании на комп прилетало еще много разного шлака.
Способ интересный тем, что можно скачать видео с любого сайта.