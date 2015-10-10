Что делать, если нужно срочно записать или скачать защищенное видео с какого-нибудь сайта? Самое очевидное — искать специальные программы. Но у них есть недостатки:

не всегда они работают так, как заявлено;

могут показывать рекламу или устанавливать дополнительные программы (Яндекс браузер, антивирус Аваст);

в бесплатной версии могут скачивать только часть видео или накладывать свои водяные знаки.

Преимущество способов, описанных в статье, в том, что не нужно искать дополнительные специальные программы. Достаточно тех, что наверняка уже установлены на вашем компьютере. Все способы работают в 2021 году.

Savefrom

Этот самый простой способ скачать видео с Youtube, Фейсбука, Vimeo, Dailymotionдругих и других популярных ресурсов, даже если оно защищено настройками приватности, а также музыку Вконтакте.

Чтобы скачать через сайт Savefrom откройте страницу с записью, затем в адресной строке перед словом “youtube” вставьте буквы ss и нажмите Enter. Затем нажмите “Скачать без установки расширения SaveFrom.net помощник”. Далее вы можете выбрать (если доступно) качество и формат ролика.

А еще проще: скопируйте ссылку на видео, перейдите на Savefrom, и вставьте ссылку в окно для скачивания.

Если вы часто скачиваете видеоматериалы, или не получается это сделать через сайт, установите Savefrom-помощник. Таким образом с ютуба можно скачать и общедоступные ролики, и защищенное с доступом по ссылке. А вот чтобы скачать защищенное потоковое видео (онлайн-трансляцию) придется использовать VLC-проигрыватель.

Скачиваем потоковое видео через проигрыватель

VLC media player — популярный бесплатный медиаплеер с множеством настроек и возможностей. Он установлен на многих компьютерах. С его помощью можно скачивать как обычное, так и защищенное потоковое видео.

Дня этого откройте плеер и выберите Медиа — Открыть URL — Ввести сетевой адрес — Воспроизвести. После этого плеер должен начать воспроизводить трансляцию. Далее кликните по экрану правой кнопкой мыши и в открывшемся меню нажмите Запись. Теперь, пока воспроизводится материал, он будет записываться в папку “Video” на компьютере.

Таким образом можно скачать потоковое видео — вебинары, стримы, трансляции. Способ точно работает на Ютубе, на остальных сайтах надо тестировать. Если и VLC media player не помогает скачать защищенное видео, можно попробовать хакерский метод.

Как стать хакером и скачать видеоматериал с любого сайта

Спокойно. Вам не придётся взламывать сайты и прятаться потом от ФБР. Хотя со стороны очень похоже. Коллеги по работе после этого будут смотреть на вас снизу вверх. Начнем со скачивания видео с Getcourse.

Как скачать защищенное видео с Геткурса

Getcourse — популярная платформа для вебинаров, тренингов, онлайн-курсов и пр. Часто хочется иметь запись урока, чтобы посмотреть его без интернета. Здесь на помощь придет хакерская смекалка и VLC media player.

Подробная инструкция по скачиванию видео с getcourse.

Откройте страницу с уроком, еоторый вы хотите скачать и запустите воспроизведение видео. Правой кнопкой мышки щелкните по свободному месту на странице и выберите в меню пункт «Посмотреть код (Ctrl+Shift+I)», Откроется вот такое окно:

Перейдите на вкладку Network. В строке поиска напишите .m3, нажмите Enter и обновите страницу. Выберите качество видеоролика. Выделите правой кнопкой мышки строку с нужным качеством. Скопируйте адрес.

Затем откройте VLC media player и в Меню выберите пункт Конвертировать/сохранить. Откройте вкладку Сеть, вставьте скопированный сетевой адрес, удалите в нем всё после символов m3u8, и нажмите Конвертировать/сохранить.

Важно — адрес должен заканчиваться символами m3u8

В следующем окне:

Выберите Профиль, как на картинке внизу. Перейдите в настройки (значок гаечного ключа), и поставьте галочки: Видеокодек — Сохранять исходную видеодорожку.

Аудиокодек — Сохранять исходную аудиодорожку. Нажмите Обзор для выбора названия и места сохранения файла, и кликните Начать.

Если в скачанном файле звук и видео не сопадают, выберите профиль H.264 + MP3 (TS)

Начнется скачивание файла. Время скачивания зависит от длины видео, но все равно происходит быстрее, чем воспроизведение. Когда синяя полоска дойдет до конца и исчезнет — поздравляю, вы скачали защищенное видео с геткурса.

Совет — для контроля скачивания в разделе Вид установите отображение Поверх всех окон, уменьшите размер окна плеера, и перенесите его в ту часть экрана, где он не будет мешать.

Как скачивать видео с других сайтов

С помощью VLC media player можно скачивать видеофайлы и с других сайтов. Проблема — найти и вытащить нужную ссылку. Она может выглядеть по разному. Для примера — вот так выглядит ссылка на сайте Киного.

На сайте webinar.ru ссылка для скачивания выглядит вот так:

Ссылку вставляйте в плеер не обрезая.

А вот с сайтом onehobby.school придется повозиться. Кликните правой кнопкой мышки по видео, и выберите в меню «Просмотр кода фрейма». затем найдите на странице mp4 (через «Найти…» в меню или с помощью сочетания клавиш Ctrl+F).

Ищите ссылки которые начинаются с «https и заканчиваются mp4″. В ссылке могут быть еще символы mp4. Копируйте именно от кавычек до кавычек!

Если ни один из приведенных здесь способов, как и поиск в интернете, не помог вам скачать защищенное видео, попробуйте его записать.

Запись видео с экрана на Windows

Есть программы, которые все происходящее на экране компьютера. Но мало кто знает, что в Windows 10 уже встроена эта возможность — Xbox. Хотя утилита предназначена для геймеров, с ее помощью можно записать все происходящее на экране, даже видео с защищенного сайта.

Чтобы активировать Xbox зайдите в Настройки Windows >> Меню игры — включить пункт “Записывайте игровые клипы, делайте снимки экрана”.

Как записать видео экрана с помощью Xbox

Включите воспроизведение, желательно на весь экран. Включите звук на устройстве. Нажмите сочетание клавиш Win+G. Слева вверху нажмите кнопку “Запись” или сочетание клавиш WIN+ALT+R.

Если не получается скачать защищенное видео, попробуйте его записать

Запись сохранится в папку C:\Users\Videos\Клипы. При желании в настройках можно указать другую папку.

У этого способа есть один недостаток — во время записи вы не сможете пользоваться компьютером. После клика мышкой в любой части экрана запись прекращается.

Частично это можно исправить, если в разделе меню “Клипы” установить максимальную запись в фоновом режиме 10 минут. Больше, к сожалению, не позволяет система.

Совет: поиграйтесь с настройками Xbox, особенно с микрофоном и звуком, чтобы понять принцип работы и исключить ошибки при записи.

Заключение

С помощью описанных выше способов можно скачать защищенное видео с любого сайта и с любых защищенных ресурсов без установки специальных программ. Если вы знаете еще какой-нибудь метод — ждем ваших инсайтов в комментариях.